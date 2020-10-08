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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من ميسي لجماهير التانغو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
وجه نجم منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي رسالة إلى شعب بلاده قبل خوض المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال ميسي: "حان وقت العودة نحن على استعداد للنهوض والعودة مرة أخرى على أتم الاستعداد لارتداء القمصان ولعب كرة القدم مرة أخرى"
وتابع: "كرة القدم هي الفرحة والأمل هي الشيء الذي يتيح لنا فرصة الاحتفال معًا هي تعاني الآن بسبب الظروف الراهنة ولكننا كالعادة نعشقها كما هي"
يذكر ان ليونيل ميسي شارك في 4 كؤوس عالم مع التانغو وافضل نتيجة كانت نهائي 2014 في البرازيل امام المانيا ولكنه خسره 0 - 1 بهدف غوتزه المتاخر.
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