رسالة من ميسي لجماهير التانغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

وجه نجم منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي رسالة إلى شعب بلاده قبل خوض المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وقال ميسي: "حان وقت العودة نحن على استعداد للنهوض والعودة مرة أخرى على أتم الاستعداد لارتداء القمصان ولعب كرة القدم مرة أخرى"

وتابع: "كرة القدم هي الفرحة والأمل هي الشيء الذي يتيح لنا فرصة الاحتفال معًا هي تعاني الآن بسبب الظروف الراهنة ولكننا كالعادة نعشقها كما هي"

يذكر ان ليونيل ميسي شارك في 4 كؤوس عالم مع التانغو وافضل نتيجة كانت نهائي 2014 في البرازيل امام المانيا ولكنه خسره 0 - 1 بهدف غوتزه المتاخر.