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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 لاعبين من يوفنتوس في ورطة على رأسهم رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
قرر مكتب المدعي العام في تورينو فتح ملف قضائي بدون مشتبه بهم وفرضيات جنائية حول قصة لاعبي يوفنتوس السبعة الذين انتهكوا العزل الصحي مؤخرًا.
وكان لاعبو يوفنتوس خضعوا لعزل صحي بعد ظهور حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا داخل النادي مطلع الأسبوع الحالي.
ولكن 7 من لاعبي يوفنتوس كسروا هذا العزل إما من أجل العودة إلى المنزل أو من أجل الانضمام لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.
وعاد جيانلويجي بوفون وديميرال إلى منزليهما وتركا العزل في حين انضم 5 آخرون إلى معسكرات منتخباتهم الوطنية.
وهم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وخوان كوادرادو وبينتانكور ودانيلو من أجل تصفيات كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.
وقرر المدعي العام في تورينو فتح هذه الملفات ولكن ليس من المتوقع أن يتم توقيع عقوبة على النادي بل ستكون غالبًا غرامة فردية لكل منهم.
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