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ازمة كبيرة في ريال مدريد بعد اصابة كورتوا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ازمة كبيرة في بعد اصابة كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

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غادر حارس ​ريال مدريد​ ومنتخب بلجيكا تيبو ​كورتوا​ معسكر منتخب بلاده بسبب الاصابة مما يضع مدرب الميرنغي زين الدين زيدان في أزمة كبرى بمركز حراسة المرمى.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن الإصابة لا تبدو خطيرة وأن البلجيكي سيكون جاهزاً للمشاركة أمام قاديش في الثامن عشر من تشرين الاول المقبل.

الا ان إصابة كورتوا تضع زيدان في موقع لا يحسد عليه بعد تعرض الحارس الاحتياطي أندري لونين للإصابة بفيروس بمعسكر المنتخب الأوكراني.

يذكر ان ريال مدريد يعتمد بشكل كبير على كورتوا بين الخشبات الثلاث بعد المستوى الكبير الذي قدمه الموسم الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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