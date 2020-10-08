شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ازمة كبيرة في ريال مدريد بعد اصابة كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020
غادر حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا تيبو كورتوا معسكر منتخب بلاده بسبب الاصابة مما يضع مدرب الميرنغي زين الدين زيدان في أزمة كبرى بمركز حراسة المرمى.
وأوضحت التقارير الصحفية أن الإصابة لا تبدو خطيرة وأن البلجيكي سيكون جاهزاً للمشاركة أمام قاديش في الثامن عشر من تشرين الاول المقبل.
الا ان إصابة كورتوا تضع زيدان في موقع لا يحسد عليه بعد تعرض الحارس الاحتياطي أندري لونين للإصابة بفيروس كورونا بمعسكر المنتخب الأوكراني.
يذكر ان ريال مدريد يعتمد بشكل كبير على كورتوا بين الخشبات الثلاث بعد المستوى الكبير الذي قدمه الموسم الماضي.
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