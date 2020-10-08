بوغبا: اللعب لـ ريال مدريد حلم بالنسبة لي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

علق الدولي الفرنسي بول ​بوغبا​ نجم وسط مانشستر يونايتد الانكليزي، على الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الاسباني.

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وقال بوغبا لصحيفة "ماركا" الإسبانية:" وجود اتصالات مع زيدان؟ لقد ترددت العديد من الأنباء حول هذا الأمر، لكن ماذا أقول؟ الجميع يحب اللعب لريال مدريد".

وأضاف:" إذا تحقق هذا الأمر سيكون حلمًا بالنسبة لي، لكن الان أنا في مانشستر وأحب فريقي، واسعى لتقديم افضل ما لدي".

واتم:" التجديد مع يونايتد؟ لقد تحدثوا كثيرًا حول هذا الأمر، لكن لا توجد أي مستجدات الان، أفضل التركيز على أدائي وعودتي إلى مستواي، قبل كل شيء".