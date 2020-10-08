شكرا لقرائتكم خبر عن ممفيس ديباي متسمك بحلم الانضمام لكتيبة «كامب نو» الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ماركا» الإسباني، عن استمرار رغبة ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي بالانضمام لصفوف فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة بعد فشل انتقاله لكتبية كامب نو خلال الميركاتو الصيفي المنصرم. وقال التقرير، إن لاعب ليون كان قريبا للغاية، ولكن بعض التفاصيل الصغيرة التي حدثيت في نهاية الأمر أفسدت الصفقة وأفشلت انتقاله لصفوف برشلونة خلال الصيف الجاري. الوضع في مصر

اصابات 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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