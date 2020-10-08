شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإحتمالية غياب أحمد فتحي عن الأهلي في نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الماضية تساؤلات وتكهنات عديدة حول موقف أحمد فتحي، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، من المشاركة بالقميص الأحمر في حالة وصول فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية.

ووفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، التي أقرها عقب جائحة كورونا والظروف الاستنثنائية التي مر بها الموسم الجاري، فإن تعاقد اللاعب مع ناديه بنتهي بنهاية الموسم، حيث يتم اسدال الستار على الموسم الكروي في مصر بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 17 و24 من شهر أكتوبر الجاري، في الوقت الذي حدد خلاله الكاف السادس من نوفمبر موعداً للمباراة النهائية.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري قد أعلنت غلق باب القيد للموسم الجديد في الرابع من نوفمبر المقبل، وهو ما يحول دون مشاركة أحمد فتحي في النهائي الأفريقي حال بلوغ الاهلي له واجتياز عقبة الوداد.

ووقع أحمد فتحي على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز بدياةً من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

وتدرس اللجنة الخماسية مد فترة القيد إلى السابع من نوفمبر المقبل، حتى يتثنى لفتحي المشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة تخطي عقبة بطل المغرب، كذلك الامر بالنسبة لحازم إمام ظهير أيمن الزمالك والذي لم يتم توثيق تعاقده حتى الاّن، حيث يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في أكتوبر أيضاً.

وكان الاعلامي أحمد شوبير قد طالب خلال حلقة الأمس من برنامجه عبر أون تايم سبورتس بمد اللجنة الخماسية فترة القيد لثلاثة أيام أخرى من أجل مشاركة فتحي في نهائي دوري الأبطال.