شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية تحليل رابيد تيست لسموحة وزعيم الثغر قبل موقعة استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبى بنادى سموحة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد، سلبية رابيد تيست والذى خضع له اللاعبون والجهاز الطبى والإدارى أمس، ويختتم الفريق تدريباته فى الرابعة عصرا أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بـ20 لاعبا لمباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.

وعقد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة جلسة فيديو لمباراة الاتحاد وطلائع الجيش الأخيرة شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدى فريق الاتحاد وأعطى تعليماته بضروره مراقبه رزاق سيسيه أحد أهم مفاتيح اللعب لدى الاتحاد السكندرى.

وفى سياق منفصل أعلن الجهاز الطبى بالاتحاد السكندرى، تحت إشراف عمرو الأشلم، سلبية عينة رابيد تيست التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى.

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وجهز طلعت يوسف المدير الفنى جميع اللاعبين نظرا لوجود غيابات موثره فى صفوف الفريق حيث يغيب عن الفريق محمد أنور ومحمود رزق وأحمد رفعت للإصابة، ومن المنتظر أن يعود عماد السيد لحراسة مرمى الفريق بعد اكتمال لياقته البدنية وشفائه من الإصابة.

من ناحية أخرى، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شكوى نادى سموحة لاعتباره فائزا فى مباراة الزمالك الأخيرة فى كأس مصر، بداعى مشاركة إمام عاشور لاعب الأبيض فى المباراة بعد ايقافه مباراة واحدة على خلفية أحداث مباراة الزمالك والمصرى بالدورى، واكد مسؤولو الجبلاية أن مشاركة عاشور قانونية حيث لم يتم إخطار النادى الابيض بالإيقاف قبل مباراة سموحة .

فى السياق ذاته، أكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم على أن قرارتها تنبع من لائحتها المعلنة والتى نسخت منذ صدورها أى لوائح عقابية أخرى، و جاء ذلك ردا على ما ورد للجنة من استفسارات حول العقوبات الأخيرة، مشيرة إلى أن المادة 23 من لائحة الانضباط قد حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أى من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى، وماهية الاعتداء وهل هو جسدى أو لفظى، وهو الأمر الذى تم تطبيقه فى واقعة اللاعب فرجانى ساسى فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بعد تدارس كافة الأمور المتعلقة بالواقعة.

أما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب إمام عاشور بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنيه فتأتى العقوبة من اطلاقات لجنة الانضباط فى حدود لائحتها ووفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ولا يقال معها إلا التظلم منها فى خلال 72 ساعة فقط.