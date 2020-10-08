شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه إجازة غداً ويستأنف تدريباته السبت استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة غدًا على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدنى خفيف وتقسيمة قوية فى منتصف الملعب، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق المران، ضمن الإجراءات الطبية المتبعة قبل المباريات الرسمية.

وفى سياق مختلف، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الذى أقيم صباح اليوم فى بداية التحضير لمواجهة بيراميدز التى تقام الأحد المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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واجتمع موسيمانى بمعاونيه للتحضير للمرحلة المقبلة، والتى تبدأ بمواجهة بيراميدز ثم السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وناقش موسيمانى مع معاونيه كافة التحضيرات، سواء على المستوى الفنى أو الإدارى.

واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز، بعدما حقق فوزاً كبيراً على إنبى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الأهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الأهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.