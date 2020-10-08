شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للأندية: "كل سنة وأنتو طيبين وهاتو الفلوس اللى عليكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بياناً على موقعه الرسمى بتهنئة الأندية بقرب انتهاء الموسم الحالى والاستعداد للموسم الجديد، بعد إصدار شروط القيد أمس وأنه سيتم العمل بتعليمات القيد للموسم المقبل والتى تسير وفق تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، كما تضمن البيان مطالبة الأندية بسداد المستحقات المالية المتأخرة للموافقة على قيد اللاعبين.

وجاء نص البيان الذى أصدره اتحاد الكرة كالتالى: "بمناسبة بدء إجراءات الموسم الكروي الجديد 2020-2021 يهدي الاتحاد المصري لكرة القدم أمنياته الطيبة إلى كل الأندية المشاركة في مسابقاته وإلى كل العاملين في المنظومة الكروية المصرية التي يكن لها الاتحاد كل تقدير ويقف منها بمسافة واحدة ويهم الاتحاد المصري بهذه المناسبة التأكيد على أن اجراءات قيد اللاعبين للموسم الجديد ستسير وفق الإجراءات المتبعة والمعروفة والمتفقة مع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن.

ويرجو الاتحاد المصري وفق هذه المعطيات أن تقوم جميع الأندية بسداد ما عليها من مستحقات مالية لدى الاتحاد والوفاء بالتزاماتها نحو أي جهة أخرى أو أي من لاعبيها على الوجه المحدد بقرارات من الاتحاد الدولي أو صادرة عن الاتحاد المصري وفق اللوائح المعمول بها.

ويرجو الاتحاد المصري أن يكون الموسم الجديد فأل خير على الكرة المصرية وأنديتها والعاملين بها وأن يكون خطوة ارتقاء لها ، وهو ما لن يتأتى إلا باحترام القوانين الملزمة واللوائح المعمول بها.