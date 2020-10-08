شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضاعف مستحقات الحكام على الأندية لـ400 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مضاعفة المستحقات المالية الخاصة بالحكام والتى يتم تحصيلها من الأندية قبل انطلاق الموسم المقبل إلى 400 ألف جنيه سنويا بدلا من 200 ألف جنيه فى الموسم الجارى.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية فى شروط القيد سداد كل نادٍ من الدورى الممتاز مبلغ 200 ألف جنيه قبل الموسم ومثلها مع بداية الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز.

وشهد الموسم الجارى اعتراضا من الأندية على طلب اتحاد الكرة بزيادة مبلغ الـ200 ألف جنيه وطالبو الجبلاية بتحمل هذا المبلغ من خزينتهم في ظل الأعباء المالية علي الأندية.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منع المدربين من العمل في اكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل فى أى ناد طوال الموسم، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم 10 أكتوبر المقبل أى السبت المقبل، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 - 2021 أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها.

- استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.

Advertisements

- 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

- حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

- الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي. - اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى.

- تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.

- يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.