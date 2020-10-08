شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدورى يحدد موقف أحمد فتحى من المشاركة مع الأهلي بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه مع انتهاء بطولة الدوري ينتهى عقد أى لاعب، وبالتالى فى حال تأهل الأهلي أو الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا فلن يحق لهم إشراك أى لاعب انتهى عقده ولم يتم التجديد له.

وكشف مصدر مسؤول باللجنة الخماسية أن عقد أحمد فتحى مع الأهلي ينتهى بنهاية بطولة الدورى، ويحق له الانتقال فى اليوم التالى لناديه الجديد وهو بيراميدز، ولا يكون قانونيا استمراره مع الأهلي للعب بطولة نهائي دوري ابطال أفريقيا فى حال تأهل الأهلي أمام الوداد خاصة أن فيفا أكد فى مخاطباته على استمرار العقود التى انتهت فى 30 يونيو حتي انتهاء الموسم المحلى، وبالتالى فإن عقد فتحى ينتهى مع الأهلي بانتهاء بطولة الدورى والمرجح لها قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر فى لقاء الذهاب والعودة 23 بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي يوم 18 والعودة 24 أكتوبر الجارى، والنهائى 6 نوفمبر المقبل، وفى حال استمرار الدوري لما بعد 6 نوفمبر فمن المرجح أن يتم تعديل موعد انتهاء تسجيل اللاعبين فى القائمة الأولى التى تنتهى 4 نوفمبر.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منع المدربين من العمل فى أكثر من نادٍ بداية من الموسم المقبل، حيث يحق للمدرب العمل فى ناديين بحق أقصى حال استغناء النادي عنه، أما فى حال رحيل المدرب بإرادته فلا يحق له العمل فى أى ناد طوال الموسم، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم10 أكتوبر المقبل أى السبت المقبل استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها. - استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل. - 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى. - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين. - الإبقاء على 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي. - اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى. - تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022. - يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين.