شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب الشيف الدالى فى رحلة المغرب قبل مواجهة الوداد بالأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلي على اصطحاب الشيف محمد الدالى فى رحلة المغرب المقبلة قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 17 أكتوبر الجارى، ويعتمد مسئولو الأهلي على الشيف الدالي فى معظم الرحلات الخارجية نظرا لخبرته وكفاءته الكبيرة، فضلا عن اتخاذ كافه الاحتياطات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على إنبى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الأهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران فى بداية التحضير لمواجهة بيراميدز والتى تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى لصالحه مؤخراً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

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واستأنف الأهلى مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، بعدما حقق فوزاً كبيراً على أنبى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى التى حمسها الأهلى لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدورى والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الأهلى مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاى (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلى إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدورى فيما توقف رصيد أنبى عند 45 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.