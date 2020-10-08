شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات لا تعرف التعادل بين أسوان وحرس الحدود قبل لقاء اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم، الخميس، منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستدرج أسوان نظيره حرس الحدود فى الخامسة والنصف عصراً باستاد كلية الشرطة فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر حرس الحدود من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

*ترتيب أسوان وحرس الحدود بجدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 42، فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 6 وتعادل في 12 وخسر فى 13 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36.

*تاريخ مواجهات أسوان وحرس الحدود

تاريخيا، مباراة اليوم هى الثامنة بين الفريقين في مسابقة الدوري، حقق حرس الحدود الفوز في 4 مباريات، منها أول موسم 2002/2003 ذهابا، وإيابا، مقابل ثلاثة انتصارات لأسوان، سجل حرس الحدود 11 هدف ، مقابل 6 لأسوان، حافظ أصحاب الأرض على نظافة شباكهم في 4 مباريات، مقابل مباراة نظيفة فقط لزهرة الجنوب.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 27 يناير 2020 باستاد المكس بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة وسجل ثنائية أسوان كريم الطيب ومصطفى جمال "هدف فى مرماه" وسجل مصطفى جمال هدف الحدود من ركلة جزاء .

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*كشرى يبحث عن استعادة الانتصارات والحدود يفتش عن طوق النجاة

وشدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات بعد نزيف النقاط المستمر منذ الفوز على الزمالك بهدف دون رد ، وبات فريق أسوان بحاجة إلى حصد 6 نقاط فقط خلال المباريات الأربعة المتبقية ليصل إلى النقطة 40 وهى التى لن يستطيع فريق حرس الحدود الوصول إليها، في المقابل ويسعى طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق فوزه الثانى منذ العودة لتدريب الفريق بعدما حقق فوزاً وتعادلا وثلاث هزائم منذ توليه المسئولية قبل أسبوعين في محاولة للهروب من الهبوط الذى بات أقرب فريق إليه بعد طنطا ونادى مصر اللذان هبطا بشكل رسمي.

*التشكيل المتوقع لأسوان وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام حرس الحدود مكونا من :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكونا من :" أحمد السعدني ، حسن مجدي خالد سامي، ومحمد عبدالفتاح وعمرو الحلواني ، محمد أسامة ومصطفى جمال، وحامد خالد وعلي الزهدي ، محمد عبداللطيف جريندو أونتوني لوكاسا".