شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أنشطة الاتحاد الدولى للكونغ فو حتى نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للوشوو كونغ فو ورئيس الاتحاد الأفريقى، خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء الاتحاد الدولي، تأجيل أنشطة الاتحاد الدولى حتى نهاية 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف شريف مصطفى، فى كلمة تم بثها عبر خاصية الفيديو كونفرانس لأعضاء الاتحاد الدولى للوشوو كونغ فو، «أقدم لكم جميعا التحية والتقدير والتهنئة بمرور 30 عاما على إنشاء الاتحاد الدولى.. الذى حقق إنجازات قوية على مدار السنوات الماضية كانت خير دليل على التقدم والتطور الذى تحقق بكم جميعا».

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولى للوشوو كونغ فو، «نحتفل اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس نظرا لجائحة فيروس كورونا التى عطلت جميع الأنشطة الرياضية فى العالم على مدار الأشهر الماضية وما زالت آثارها حتى الآن بيينا وهو ما يتضح فى عدم التمكن من الاحتفال سويا كما عهدنا فى السابق».

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وأكد شريف مصطفى ضرورة اتباع الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من كافة أعضاء الاتحاد الدولى حتى نلقتى على خير فى عام 2021 بعد تأجيل جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية على مدار العام الحالي.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقى للوشو كونغ فو، «لا أخفى عليكم سرا إنى أتمنى أن نجتمع فى أسرع وقت ممكن، وأنتهز الفرصة لأقدم التحية والتقدير إلى أعضاء الاتحاد الإفريقى للوشوو كونغ فو وأعضاءه الـ 34 ونأمل فى ضم المزيد من الدول حتى نحقق الانتشار والتوسع فى جميع أنحاء القارة السمراء».

واختتم شريف مصطفى تصريحاته قائلا، «أشيد بجهود الاتحاد الدولى فى ضم لعبة الوشوو كونغ إلى دورة الألعاب الإفريقية الذى تكلل بالنجاح بعد جهود كبيرة بذلت فى ذلك الأمر، وأتمنى منافسات قوية فى أولمبياد الشباب التى تقام فى داكار عاصمة دولة السنغال التى تأجلت إلى عام 2026 بدلا من إقامتها فى العام الحالي».