شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم ماراثون للدراجات بجميع المحافظات احتفالا بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر فى احتفالات النصر" بحضور المحافظين، وذلك غداً الجمعة، فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعبر الفيديو كونفرانس يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية في تمام الثامنة والنصف صباحاً.

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وفى ذلك الصدد وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصرى، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة فى الوقت الحالى.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة جوائز تصل إلى 500 جنيه لأول 25 متسابقا على كل محافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة إحتفالاً بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.