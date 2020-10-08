شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف كواليس أزمة القيد فى لايف جديد على تليفزيون الخليج 365 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين ومواعيد القيد الجديدة وإرسال اتحاد الكرة عقوبات مرتضى منصور للكاف، وتولي موسيماني تدريب الأهلي واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه استعدادات الأهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا كما يتطرق لأزمة القيد بالأهلى والزمالك فى نهائى أفريقيا.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.