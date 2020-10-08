شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلى يعتذر للجماهير بسبب مركز الدورى ويعد بـحصد 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فوزى، حارس مرمى الإسماعيلى، أن تواجد الفريق فى هذا المركز لا يليق بحجم وقيمة النادى، قائلا، "نعتذر للجماهير لأن هذه ليست مكانة الإسماعيلى، أعتذر لو أننى أخطأت فى هذه الفترة لأننى أتعرض لضغوط كبيرة، والحمد لله حصلنا على 3 نقاط فى غاية الأهمية، ومساندة النجوم القدامى ساعدتنا وحفزتنا، ويتبقى لنا 3 مباريات سنحاول الفوز بها".

وأضاف حارس الدراويش، "نعلم أننا جميعا مقصرون، سنطوى صفحة هذا الموسم والقادم أفضل فى حصد مزيد من الانتصارات".

ويختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، استعداداته اليوم لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر غد الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدورى العام، ويستعيد الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا لاعبى الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى بعد انتهاء إيقافهما، حيث غاب الثنائى عن مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

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وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة الانتاج الحربى التى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى العام وفاز بها الدراويش بهدف دون رد سجله عمر الوحش ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدوري، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث توجه للأسكندرية مباشرة لمواجهة المصرى .

وتعرض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لجزع فى الكاحل والتى على اثرها تم استبداله خلال مواجهة الإنتاج الحربى، كما تعرض محمد صادق جناح الفريق لإجهاد شديد فى العضلة الخلفية، فيما أصيب وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق بخلع فى الترقوة.

وتأكد غياب محمد صادق ومحمد هاشم ثنائى الفريق عن مواجهة المصرى البورسعيدى يأتى ذلك بعد حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بانتصار الفريق بهدف مقابل لاشىء.