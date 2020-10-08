شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم ملف تجديد حازم إمام بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن إدارة الكرة ستحسم ملف تجديد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بعد العودة من المغرب بعد مباراة الذهاب فى دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء، والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى، حيث ينتهى تعاقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعل اللاعب معرضا للغياب عن الزمالك فى مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا في حالة تأهل الزمالك.

وقال المصدر، إن إدارة الزمالك أنهت اتفاقها مع حازم إمام على كافة بنود التعاقد الجديد ويتبقى فقط توقيع العقود وإنهاء إجراءات تسجيله فى قائمة الفريق للموسم الجديد، حتى يتمكن الزمالك من قيده أفريقياً وخوض مباراة نهائى أفريقيا.

من ناحية أخرى، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادى دجلة في الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، ويبحث الزمالك عن الفوز في مباراة اليوم للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدورى، حيث يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فيما يدخل وادى دجلة المباراة وليس أمامه سوى الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، جمعها من 31 مباراة، وأحرز لاعبوه 31 هدفاً ودخل مرماه 39، ويفصل بين وادى دجلة وآخر مركز فى الهابطين 4 نقاط فقط ما يجعل الفريق مهدداً بقوة للهبوط للقسم الثانى.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة اليوم كل من فرجاني ساسي وإمام عاشور للايقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.

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من جانبه طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم والمباريات المقبلة في الدورى باعتبارها مباريات اعداد لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفي فتحي، وفى الهجوم كاسونجو.

على الجانب الآخر، يسعى فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابا فاسيليو لتحقيق الفوز على الزمالك، واقتناص ثلاث نقاط غالية، تساعد الفريق فى الهروب من صراع الهبوط لدورى القسم الثانى، حيث مازال هناك صراع شرس لتحديد الفريق الثالث الذى سيهبط بجانب ناديى طنطا ومصر، الذان تأكدا عدم تواجدهما فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، ليصبح الصراع مستمر بين بعض الفرق المهددة بالهبوط، وعقد الخواجة اليونانى جلسة فنية مع لاعبى فريقه أمس الأربعاء، كشف خلالها بعض نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك، والطريقة التى سيعتمد عليها البرتغالى جيمى باتشيكو، مستعينًا بمواجهة الأبيض الأخيرة فى مسابقة كأس مصر أمام سموحة، والتى حسمها الزمالك قبل نهاية الشوط الإضافى الثانى.