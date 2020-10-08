شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما وصف فايلر دفندر الأهلي بـ"العجوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع واقعة حدثت أثناء تولى السويسرى رينيه فايلر تدريب الأهلى قبل رحيله وتولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المسئولية، بعدما أبدى حسام عاشور لاعب وسط الأهلى السابق ضيقه من قرار فايلر بتجميده وعدم الدفع به فى المباريات واستبعاده الدائم من القائمة، ليدخل عاشور فى نقاش مع فايلر ليؤكد له الأخير أنه أصبح لاعباً عجوزاً ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير، وأنه لا يمكن أن يشارك أساسياً فى وجود الثلاثى عمرو السولية وحمدى فتحى والمالى أليو ديانج، ليدخل حسام عاشور فى مشادة مع فايلر تسببت فى نهاية الأمر باتخاذ المدرب السويسرى قراراً باستبعاده نهائياً وأوصى إدارة النادى الأحمر بعدم تجديد عقده، وهو الأمر الذى حدث فى نهاية الأمر.