بين "الجوكر" وطريقة جديدة.. كيف يفكر باتشيكو في تشكيل الزمالك "الاضطراري" لدجلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يواجه البرتغالي جايمي باتشكو المدير الفني للزمالك مأزقًا بالغيابات قبل مواجهة دجلة على ملعب ستاد القاهرة في الساعة الـ8 مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء بسبب الإيقاف، بجانب أشرف بنشرقي الذي يتواجد مع منتخب بلاده.

ويعتمد البرتغالي على طريقة لعب 4-2-3-1 منذ خلافته لكارتيرون، ولكن مع الغيابات قد يضطر المدرب لاستخدام طريقة 4-4-2 لأول مرة للزمالك، والتي سبق أن استخدمها في ولايته الأول أو الاعتماد على أحمد سيد "زيزو" بديلًا لأوباما.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب بمصطفي محمد فى التشكيل الأساسي بعد جلوسه بديلاً في المباراة الماضية أمام سموحة بكأس مصر على أن يستمر الكونغولي كابونجو كاسونجو في وجود مصطفي فتحي وأحمد سيد زيزو على الطرفين الأيمن والأيسر ومحمد حسن وطارق حامد كلاعبي ارتكاز.

وفي حالة استقرار المدرب على نفس الطريقة 4-2-3-1 فإنه سيكون مجبرًا على الاستعانة بـ"الجوكر" زيزو الذي شغل 6 مراكز مختلفة هذا الموسم بدلاً من أوباما على أن يلعب أوباما على الجناح الأيسر ومصطفي فتحي على الجناح الأيمن.

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وتبدو الأمور مستقرة في الدفاع، حيث يعوض محمد عبدالغني محمود علاء الموقوف فيما يستمر حازم إمام والونش وعبدالله جمعة في التشكيل الأساسي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو.