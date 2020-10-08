الإسماعيلي يحصل على توقيع صلاح ريكو

أتم مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تعاقده مع صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة للإنضمام لصفوف الدراويش بداية من الموسم الجديد . وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن مسؤولي الدراويش حصلوا خلال الساعات الماضية على توقيع صلاح ريكو في صفقة إنتقال حر . الدراويش حصلوا خلال الساعات الماضية على توقيع صلاح ريكو في صفقة إنتقال حر . ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح ريكو مع نادي مصر المقاصة نهاية الموسم الجاري على أن ينتقل لصفوف الدراويش الموسم الجديد . أن ينتقل لصفوف الدراويش الموسم الجديد . ويبحث النادي الإسماعيلي الفترة الحالية عن دعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين للعودة للمنافس من جديد الموسم القادم والتواجد وسط الكبار من أجل نسيان الموسم الحالي الذي تلقى فيه النادي العديد من الهزائم والتي أسفرت عن غضب جماهير الدراويش في كل مكان .

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