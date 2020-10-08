منتخب بلجيكا يُعلن إصابة كورتوا وانسحابه من المعسكر

أعلن المنتخب البلجيكي، رحيل ثيبو كورتوا حارس مرمى مرمى ريال مدريد الإسباني من معسكر بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالي، بعد ثبوت إصابته.
وأصدر المنتخب البلجيكي بيانًا مقتضبًأ حول إصابة ثيبو كورتوا خلال معسكر المنتخب الحالي، استعدادالتصفيات الأمم الأوروبية.
ونشر المنتخب البلجيكي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "كورتا سيترك المعسكر بعد الفحص الطبي، ليس جاهزا للمشاركة".
وكشفت بعض التقارير أن كورتواتعرض لإصابة عضلية أثناء تدريبات منتخب بلجيكا، مما أدى إلى انسحابه من معسكر الفريق.
ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة كوتديفوار وديًا قبل أن يلاقي منتخبي إنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.
وكان أندري لونين حارس ريال مدريد الإسباني، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب كرواتيا.
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