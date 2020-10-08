الإسماعيلي يتمسك بالقوام الأساسي للفريق الأول

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة لم يكن يتخيل منافسة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال وحيد إن الإسماعيلي يخطط للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل و ليس لديه أي نية للاستغناء عن لاعبيه الفترة المقبلة، موضحًا أنه الاستثناء الوحيد من ذلك إذا كان اللاعب سيحترف في الخارج.

واضاف علاء وحيد قائلًا إن ما حدث هذا الموسم الحالي

من نتائج سلبية، للنسيان ولن يتكرر مرة أخرى.

وقال وحيد، إلى أن النادي يسعى للعودة لمنصات التتويج، و أن النادي الإسماعيلي لن يستغنى أي من لاعبيه الأعمدة الأساسية والرئيسية، ومن رحل عن النادي في الفترة الماضية، كان عقده وشك الانتهاء، على عكس باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، اللذان علاقتهما التعاقدية ممتدة لسنوات مقبلة.

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وأضاف وحيد أن محمد الشامي جدد عقده لمدة 3 سنوات، وما حدث من أخطاء في الموسم الماضي والحالي، لن تتكرر، لا سيما وأن النادي يسعى لفريق قوي ويعود لمنصات التتويج .

وبالتالي لن يتم الاستغناء عن أي من اللاعبين الأساسيين، إلا حال تلقيه عرصَا قويًا من نادٍ كبير من الخارج وليس مصر.

واستطرد علاء وحيد، أن النادي الإسماعيلي يمتلك 7 لاعبين يشتركون من الشباب مع الفريق الأول، ويسعى النادي لبناء فريق قوي في الموسم المقبل، للعودة للتتويج وعدم تكرار ما حدث هذا الموسم .