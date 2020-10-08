عودة ثنائي الإسماعيلي لقائمة الفريق أمام المصري

يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي و محمود عبدالعاطي "دونجا" للعودة إلى قائمة الدراويش الأساسية خلال مواجهة المصري البورسعيدي والمقرر لها أن تقام غد الجمعة.

وغاب الثنائي عن مواجهة الإنتاج الحربي أول أمس الثلاثاء بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات، و ذلك عقب حصوله على الإنذار الثالث في رصيدهم خلال مواجهة سموحة

في الجولة قبل الماضية.

وحرص الثنائي على التواجد في مقصورة ملعب السلام الرئيسية خلال مواجهة الإنتاج لمؤازرة و دعم زملائهم في تلك المهمة الصعبة التي نجح رجال الدراويش في اجتيازها بهدف دون مقابل أحرزه عمر الوحش.