بارتوميو يدرس تقديم استقالته من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن جوسيب ماريا باروتوميو رئيس نادي برشلونة يدرس الاستقالة من منصبه بالنادي الكتالوني، بعد نجاح حملة سحب الثقة التي أقيمت ضده.

وكان فونت المرشح الرئاسي في انتخابات برشلونة المقبلة، أقام حملة ضد بارتوميو من أجل سحب الثقة منه، بعد الأزمات التي تعرض لها الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حكلة سحب الثقة من بارتوميو نجحت بالفعل في جمع عدد التوقيعات المطلوب وهو وهو 16521 صوتا صحيحا.

وأشارت الصحيفة إلى، أن بارتوميو يدرس تقديم استقالته من رئاسة برشلونة بشكل جاد، قبل أن يتم سحب الثقة منه بشكل مباشر، بعد جمع التوقيعات المطلوبة من أعضاء الجمعية

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العمومية للنادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن هناك انقسام داخل مجلس إدارة نادي برشلونة في الوقت الحالي، إذ يرى البعض أنه من الأفضل أن يقدم بارتوميو استقالته وعدم الإضرار بصورة الرئيس.

وكان بارتوميو قد أعلن في وقت سابق تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بتقام في مارس 2021، في أعقاب القنبلة التي فجرها ليونيل ميسي نجم برشلونة بإعلان رغبته في الرحيل عن النادي بسبب سوء الإدارة وخلافاته مع الرئيس.