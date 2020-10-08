شريف مصطفى: تأجيل أنشطة الاتحاد الدولي للكونغ فو حتى نهاية 2020

قال شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو، ورئيس الاتحاد الإفريقي، خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء الاتحاد الدولي، إنه تقرر تأجيل أنشطة الاتحاد الدولي حتى نهاية 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في كلمة تم بثها عبر خاصية الفيديو كونفرانس لأعضاء الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو: «أقدم لكم جميعا التحية والتقدير والتهنئة بمرور 30 عاما على إنشاء الاتحاد الدولي .. الذي حقق انجازات قوية على مدار السنوات الماضية كانت خير دليل على التقدم والتطور الذي تحقق بكم جميعا».

وتابع نائب رئيس الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو : «نحتفل اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرانس نظرا لجائحة فيروس كورونا التي عطلت جميع الأنشطة الرياضية في العالم على مدار الأشهر الماضية وما زالت آثارها حتى الآن بيينا وهو ما يتضح في عدم التمكن من الاحتفال سويا كما عهدنا في السابق».

وأكد شريف مصطفى على ضرورة إتباع الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من كافو أعضاء الاتحاد الدولي حتى نلقتي على خير في عام 2021 بعد تأجيل جميع الفعاليات والأنشطة

الرياضية على مدار العام الحالي.واستطرد رئيس الاتحاد الإفريقي للوشو كونغ فو : «لا أخفى عليكم سرا إني اتمنى أن نجتمع في أسرع وقت ممكن وأنتهز الفرصة لأقدم التحية والتقدير إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو وأعضاءه الـ 34 ونأمل في ضم المزيد من الدول حتى نحقق الانتشار والتوسع في جميع أنحاء القارة السمراء».واختتم شريف مصطفى تصريحاته قائلا: «أشيد بجهود الاتحاد الدولي في ضم لعبة الوشوو كونغ إلى دورة الألعاب الإفريقية الذي تكلل بالنجاح بعد جهود كبيرة بذلت في ذلك الأمر، وأتمنى منافسات قوية في أولمبياد الشباب التي تقام في داكار عاصمة دولة السنغال التي تأجلت إلى عام 2026 بدلا من إقامتها في العام الحالي».