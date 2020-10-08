3 مواجهات قوية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

تبدأ تصيفات أمريكا الجنوبية لدور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، بعد تأجيلها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وتُفتتح مواجهات الجولة من تصفيات كوبا أمريكا المؤهلة لكأس العالم، بماراة باراغواي وبيرو

المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:30 منتصف الليل، في أولى مباريات دور المجموعات.

كما يحل منتخب تشيلي ضيفًا على منتخب الأوروجواي في تمام الساعة 12:45 على ملعب سنتيناريو، في ثاني مباريات

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الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور في تمام الساعة 2:30 منتصف الليل على ملعب لابومبونيرا في ثالث مباريات الجولة ال,لى من تصيفات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد بطولة كأس العام، والتي ستقام في نوفمبر 2022.