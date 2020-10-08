تدريبات منفردة لرباعي الأهلي

قام محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأليو بادجي وسعد سمير، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.
كما شهد مران الفريق اليوم التركيز على تدريبات الكرة؛ إذ أجرى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وحرص موسيماني على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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