الامارات | سخرية واسعة من لعبة "فيفا 21" بسبب صورة المدرب الإيطالي أنشيلوتي

شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية واسعة من لعبة "فيفا 21" بسبب صورة المدرب الإيطالي أنشيلوتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت لعبة "فيفا 21" لكرة القدم الإلكترونية جدلا واسعا قبل إطلاقها رسميا غدا. وتسببت صورة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في سخرية واسعة من اللعبة وطريقة إظهارة صورته التي تختلف كليا تقريبا عن شكله الحقيقي بحسب ما نقلت صحيفة "ذي الصن" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت في الايام الاخيرة بتغريدات ساخرة من اللعبة، ومن الصورة تحديدا لمدرب فريق إيفرتون الإنجليزي. وعمد الكثيرون إلى القول أن الصورة المعروضة في اللعبة تشبه الممثل البريطاني بول هوليوود، وآخرون قالوا إنها تشبه المصارع الاميركي الشهير بروك ليسنار.

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