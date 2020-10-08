الامارات | فرنسا تكرم وفادة أوكرانيا بسباعية.. وخسارة أولى لمدرب هولندا الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تكرم وفادة أوكرانيا بسباعية.. وخسارة أولى لمدرب هولندا الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت المباريات الودية أمس نتائج كبيرة، كان أبرزها استعراض فرنسا وايطاليا عضلاتها امام ضيفتيها اوكرانيا (7-1) ومولدافيا (6-صفر). وسقط دي بور في اختباره الاول على رأس الادارة الفنية لمنتخب بلاده هولندا بالخسارة أمام المكسيك، فيما تعثرت ألمانيا أمام تركيا 3-3. وأكرمت فرنسا وفادة ضيفتها أوكرانيا عندما تغلبت عليها 7-1 بينها ثنائية لمهاجمها أوليفييه جيرو في مباراته المئة بقميص "الديوك".

وسجل جيرو (34 عاما) ثنائيته في الدقيقتين 24 و34 رافعا رصيده إلى 42 هدفا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب، بعدما افتتح إدواردو كامافينغا التسجيل في الدقيقة التاسعة ليصبح أصغر هداف في تاريخ المنتخب منذ الحرب العالمية.

وحسمت فرنسا الشوط الاول برباعية بعدما سجل فيتالي مايكولنكو هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، قبل أن تعزز بثلاثية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها كورنتان توليسو (65) وكيليان مبابي (82) وأنطوان غريزمان (89). وسجل فيكتور تسيغانكوف الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 53.

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وبدورها أكرمت ايطاليا وفادة مولدافيا بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها براين كريستانتي (18)، فرانشسكو كابوتو (23)، ستيفان الشعراوي (30 و45+1)، فيسيسلاف بوسماك (37 هدف عكسي) ودومينيكو بيراردي (72). وفي كولن، خرج المنتخبان الالماني والتركي أحبابا بتعادلهما 3-3.

وسقط المدرب الجديد فرانك دي بور بعد خسارة هولندا بهدف نظيف امام ضيفه المنتخب المكسيكي بهدف راوول خيمينيز في امستردام. وخلف دي بور الشهر الفائت مواطنه رونالد كومان الذي انتقل الى تدريب برشلونة الاسباني وهو يدرك ان المهمة ستكون صعبة امامه.

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