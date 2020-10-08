شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب الجبلاية بمد فترة التسجيل للموسم الجديد بسبب نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو النادي الأهلي مُخاطبة اتحاد الكرة لمد فترة تسجيل اللاعبين لعددة أيام بسبب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر اقامته يوم 6 نوفمبر المقبل خاصة بعد اعلان الجبلاية غلق باب القيد يوم 4 نوفمبر المقبل. ويرغب مسئولو الأهلي في مد الفترة حتي نهاية بطولة دوري ابطال افريقيا حتي يستطيع الاحتفاظ بلاعبيه الراحلين ومنهم احمد فتحي حتي نهاية البطولة الافريقية فضلا عن الاحتفاظ بحقوق النادي في تسويق بعض اللاعبين قبل الموسم الجديد.

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وأعلن اتحاد الكرة فتح فترة القيد الثانية " القيد الشتوي " في الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبلين بجميع الأقسام والمراحل السنية ، ما يعني عدم فتح القيد في شهر يناير المقبل كما كان معتاد خلال السنوات الماضية ، واعلن اتحاد الكرة مواعيد فتح باب التسجيل للموسم الجديد بدءًا من يوم 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل كمرحلة أولي.. والقوائم الإضافية في نفس التوقيت بعد سداد الالتزامات.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منع المدربين من العمل في أكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل في اي ناد طوال الموسم ، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم ١٠ اكتوبر المقبل اي السبت المقبل ، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.