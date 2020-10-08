شكرا لقرائتكم ريكاردو: لم نؤدي مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي ولكن حققنا المطلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم نؤدي مباراة جيدة، ولكن حققنا المطلوب وهو المكسب حاربنا واجتهدنا من الناحية التكيكية والفنية .. هكذا بدأ البرازيلى ريكاردو المدير الفنى تصريحاته ، وفاز الدراويش على الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى إطار الجولة الــ32 من عمر البطولة المحلية

وأشار :”سعيد جدًا بتحقيق الانتصار لايشغلنى جماليات الأداء ،ما يشغلنى هو الثلاث نقاط، الفريق يحتاج لوقت لكي تتحسن نواحيه الفنية والتكتيكية فى ظل ضيق الوقت بين المباريات”.

وأتبع المدرب البرازيلى :”الإرهاق يؤثر علينا بشكل سلبي للغاية ،سنقاتل لتحقيق الانتصارات من أجل تحسين مركزنا بجدول مسابقة الدورى”.

واختتم حديثه قائلا:”لدينا مواجهة مرتقبة مع المصرى ، سنلعب أمامهم بكل قوتنا سعيا لحصد الثلاث نقاط”.

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يختتم اليوم الخميس فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري العام، ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا لاعبا الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى بعد انتهاء إيقافهم حيث غاب الثنائى عن مباراة الانتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة الانتاج الحربى التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام وفاز بها الدراويش بهدف دون رد سجله عمر الوحش ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدوري، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث توجه للأسكندرية مباشرة لمواجهة المصرى

وتعرض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لجزع فى الكاحل والتى على اثرها تم استبداله خلال مواجهة الإنتاج الحربى ، كما تعرض محمد صادق جناح الفريق لإجهاد شديد فى العضلة الخلفية ، فيما أصيب وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق بخلع فى الترقوة.

وتأكد غياب محمد صادق ومحمد هاشم ثنائى الفريق عن مواجهة المصرى البورسعيدى يأتى ذلك بعد حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بانتصار الفريق بهدف مقابل لاشىء.