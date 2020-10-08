شكرا لقرائتكم الرياضة تنظم ماراثون للدراجات بجميع المحافظات احتفالاً بانتصارات أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنظم وزارة الشباب والرياضة ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار " شباب مصر يهنئ مصر في إحتفالات النصر "بحضور السادة محافظي المحافظات وذلك غداً الجمعة 9 أكتوبر، في إطار إحتفالات وزارة الشباب والرياضة بإنتصارات أكتوبر المجيدة
وعبر الفيديو كونفرانس يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية في تمام الثامنة والنصف صباحاً .
وفي ذلك الصدد وجه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة في الوقت الحالي .
وخصصت وزارة الشباب والرياضة جوائز تصل إلى 500 جنية لأول 25 متسابق على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية .
ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة إحتفالاً بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.
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