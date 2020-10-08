شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يبحث مع سمير عدلى ترتيبات رحلة الأهلي إلى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عبد الحفيظ مدير الكرة فى النادي الأهلي، جلسة مع سمير عدلي، المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة إجراءات السفر والترتيبات الخاصة بوصول البعثة قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام بطل المغرب.

ويوجد اتجاه لسفر سمير عدلي المدير الادارى مبكرا قبل البعثة لتسهيل الاجراءات وتيسير الأمور علي البعثة بعد وصولها الا ان الأمر مرهون بفتح المجال الجوي بشكل طبيعي وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، فيما يخوض الفريق مباراة بيراميدز في الدوري يوم الأحد في الدوري.

ومن ناحية اخرى أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة علاج طبيعي فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل فى الدورى.

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واشتكى أيمن أشرف من إجهاد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمس أمام إنبى، وغادر ملعب المباراة التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، ويخضع مدافع الأهلى لبرنامج علاجى وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعي.

وقام الرباعى محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأليو بادجى وسعد سمير، رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم.

كما شهد مران الفريق اليوم التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية فى منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وخاض على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واستأنف الأهلى مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحقق الأهلى فوزاً كبيراً على أنبى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء امس، الأربعاء، باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى التى حمسها الاهلى لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدورى والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلى مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاى (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلى إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدورى فيما توقف رصيد إنبى عند 45 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.