شكرا لقرائتكم أجاي مستمر في الأهلي بعد رحيل وليد أزارو للاتفاق السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بقاء النيجيري جونيور اجاي داخل النادي الأهلي في الموسم الجديد ورفض العروض الخارجية التي تلقاها للرحيل عن القلعة الحمراء خاصة بعد رحيل المغربي وليد ازارو للاتفاق السعودي بشكل رسمي. وأبدت لجنة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الجنوب افريقي موسيماني تمسكها بأجاي مؤكدين انه واحد من اهم عناصر الفريق التي لا غني عنها في المرحلة المقبلة.

وليد ازارو

وليد ازارو

ووافق مسئولو النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم وليد أزارو بداية من الموسم المقبل مقابل 900 ألف دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة استعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها، الأمر الذي تسبب في قطع إعارة اللاعب وعدم استكمال الموسم مع النادي السعودي. وعرض الاتفاق السعودي شراء أزارو في أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض لـ600 ألف دولار، وهي المبالغ التي رفضها الأهلي قبل أن يرفع الاتفاق عرضه لشراء أزارو لتوافق إدارة الأهلي على بيعه في نهاية الأمر، ورغم رحيل السويسري رينيه فايلر عن الإدارة الفنية للأهلي والذي كان أهم سبب في رحيل أزارو للاتفاق على سبيل الإعارة بسبب وجود أزمة بينهما، إلا أن وليد أزارو فضل الرحيل عن الأهلي ورفض تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.