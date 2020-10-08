شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. أيمن أشرف يخضع لجلسات علاجية ..وتقسيمة قوية استعدادا لـ بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي، ثم جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل في الدوري.

واشتكى أيمن أشرف من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمس أمام إنبي، وغادر ملعب المباراة التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة. ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

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وقام الرباعي محمد الشناوي، ومحمود وحيد، وأليو بادجي وسعد سمير، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.

كما شهد مران الفريق اليوم التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحقق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء امس ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي. سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس. ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من : علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كلاً من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي كما غاب التونسي على معلول والانجولي جيرالدو لتواجدهما مع منتخبي بلادهما. فيما لعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.