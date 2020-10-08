شكرا لقرائتكم اتجاه فى اتحاد الكرة لتعديل فترة القيد لتدعيم الأهلى والزمالك أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أن هناك اتجاه قوي بتعديل فترة القيد وترحيلها 48 ساعة لتدعيم الأهلى والزمالك حال وصولهما لنهائى دورى ابطال افريقيا المقرر اقامته يوم 6 نوفمبر المقبل .

يأتي موقف اللجنة الخماسية من أجل استمرار أحمد فتحي مع الأهلي خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي واعلن توقيعه على عقد مع بيراميدز بما يعني انه حال اغلاق فترة القيد الاولي يوم 4 نوفمبر سيكون فتحي خارج الأهلي قبل النهائى بـ 48 ساعة وهو ما ينطبق على حازم إمام لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ولم يتم توثيق عقده مع النادي بما يعني حاجة الفريق لقيده بالعقد الجديد مع بداية فترة القيد الثانية .

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وكان اتحاد الكرة قد حدد يوم 4 نوفمبر اخر موعد لقيد الأندية للقائمة الأولى استعداد للموسم الجديد وبالتالي في حالة تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا سيتم منع أحمد فتحي من المشاركة لأنه وقتها سيكون لاعب في صفوف فريق بيراميدز ونفس الأمر لحازم إمام لاعب الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

تابع المصدر أن الأقرب هو تعديل المواعيد الخاصة بالقيد وترحيلها لتنتهي يوم 7 نوفمبر بدلا من 4 نوفمبر من أجل مصلحة الناديين الأهلي والزمالك خاصة أنهما يمثلان مصر في بطولة دولية وسيتم الانتظار او وضع شرط بتعديل قترة القيد في حالة وصول أي من الفريقين لنهائي دوري الأبطال .

ويلاقي الاهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 اكتوبر في لقاء الذهاب بالمغرب والعودة 23 من نفس الشهر بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي يوم 18 والعودة 24 أكتوبر الجاري والنهائي 6 نوفمبر.