شكرا لقرائتكم أوكوى يعود للاتحاد السكندرى بعد غياب سبعة شهور بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الأوغندى إيمانويل أوكوى مهاجم الإتحاد السكندرى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده بعد فترة غياب أستمرت لاكثر من سبعة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الدورى الممتاز وبعدها سافر إلى بلاده وظل عالقا هناك حيث فشل فى لاعودة بسبب ظروف الطيران فى بلاده حتي تحسبنت الأوضاع هناك ونجح فى العودة بعد غيابه عن ما لا يقل عن عشرة 14 مباراة لفريقه .

سيخضع الأوغندى إيمانويل أوكوى لمسحة طبية خلال الساعات القليلة القادمة للأطمئنان علي سلامته من فيروس كورنا قبل مشاركته فى تدريبات زعيم الثغر ثم المباريات المتبقية للفريق فى الدورى وكأس مصر.

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وكان فى إستقبال اللاعب فى مطار القاهرة اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة والذى نجح فى إنهاء الإجراءات الاخاصة باللاعب .

يعتبر اوكوي من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني وان غيابه مؤثر فنيا خاصة فى ظل ضغط المباريات التى عاني منها زعيم الثغر بسبب رغبة اتحاد الكرة فى انخهاء الدوري استعدادا لبدء الموسم الجديد .