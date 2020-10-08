شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. محمد صلاح يقود منتخب مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2017 ، تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ، وهي المرة الثالثة التي تتأهل فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد عامي 1934 و1990 حيث خرجت من الدور الأول.

وتدين مصر بهذا الإنجاز إلى نجمها محمد صلاح الذى افتتح التسجيل بمجهود فردي بعد أن وصلته كرة في الجهة اليسرى من المنطقة الكونغولية تابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى.

وصعبت الأمور على منتخب "الفراعنة" الذي ظل متقدما حتى الدقائق الأخيرة، عندما أدرك موتو التعادل بعد تمريرة من ثييفي بيفوما غفل عنها الدفاع المصري وتابعها الأول على يمين الحارس المخضرم عصام الحضري (87).

وعاش الطرفان دقائق مجنونة بعد أن احتسب الحكم الجامبي بكاري جاساما نحو 8 دقائق كوقت بدل من ضائع استطاع خلالها المصريون حسم النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد احتكاك بيرانغار إيتوا بمحمود حسن "تريزيجيه" وإسقاطه في منطقة الجزاء ، انبرى لها نجم ليفربول الإنجليزي وسجل منها هدف الفوز والتأهل إلى روسيا 2018.

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وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018، وخسر أمام أورجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.