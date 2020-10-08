شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. الشيخ يشارك في التدريبات الجماعية.. وبادجي يواصل التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

واشتكى الشيخ من إجهاد عضلي، وخاض برنامجا علاجيا وتأهيليا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران اليوم؛ للتأكد من جاهزيته فيما واصل أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

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وأدى بادجي جلسة في «الجيم» وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش. واشتكى بادجي من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن مباراة أنبي أمس، الأربعاء، بالدوري والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في بداية التحضير لمواجهة بيراميدز والتي تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه مؤخراً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي. واستأنف الأهلي مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحقق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء امس ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي. سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس. ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من : علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كلاً من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي كما غاب التونسي على معلول والانجولي جيرالدو لتواجدهما مع منتخبي بلادهما. فيما لعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.