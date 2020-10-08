شكرا لقرائتكم الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس قبل انطلاق المران؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ملف مباراة إنبي التى أقيمت أمس الأربعاء في الدوري ، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وبدأ التركيز في مباراة بيراميدز الهامة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري والتي ستقام الأحد المقبل ويستعد الاهلي لإستعادة بعض لاعبيه الذين غابوا عن لقاء أنبي في مباراة بيراميدز حيث خسر الأحمر جهود 9 لاعبين أمام الفريق البترولي ، وهم: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما غاب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.