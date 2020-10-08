شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يهدى كوت ديفوار أول تأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2005 ، تعادل منتخب مصر مع الكاميرون بهدف لكل فريق ليطيح بأمال الكاميرون من التواجد للمرة الرابعة على التوالى في المونديال بهدف لكل فريق في الكاميرون بهدف سجله محمد شوقى في الجولة الختامية، ليمنح كوت ديفوار الصعود الأول له في تاريخه للمونديال.

بدأ محمد شوقى مسيرته الكروية مع النادى المصرى، وكان شوقى صاحب هدف الفوز للفريق البورسعيدى على النادى الأهلى فى موسم 2004 وهو الفوز الوحيد للمصرى على الأهلى فى استاد القاهرة، وانضم لصفوف النادى الأهلى وهناك عرف بتسديداته القوية، ثم انضم بعد ذلك لنادى ميدلسبره، قبل أن يعود مجدداً للأهلى، ثم انتقل بعدها إلى المقاولون العرب ليعلن اعتزاله فى 31 يوليو 2015 بالجبل الأخضر.

شوقى يمتلك سجلاً طويلاً من الألقاب فمع المنتخب الوطنى حصد بطولتى كأس الأمم الأفريقية، كما توج مع الأهلى بـ4 ألقاب دورى عام، 3 ألقاب كأس السوبر المصرى، 3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، بطولة واحدة كأس السوبر الأفريقى.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.

فى سياق مختلف، استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد موعد 12 نوفمبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، بعدما قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل