شكرا لقرائتكم شوبير: جمهور الزمالك سيرتدى الملابس الحمراء ويشجع الأهلي أمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامى أحمد شوبير أن جمهور الزمالك سوف يساند المارد الاحمر بقوة فى مباراته المقبلة مع بيراميدز بالدوري لأول مرة متوقعاً أن يرتدى الجمهور الأبيض الملابس الحمراء بحثاً عن المركز الثانى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" جمهور الزمالك لأول مرة هيشجع الأهلى وممكن يلبسوا أحمر كمان عشان الاهلى يكسب بيراميدز بما يمنح الزمالك فرصة حسم المركز الثانى لصالحه والمؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد"

بيراميدز

بيراميدز

بيراميدز

بيراميدز

ويضيف شوبير :"الاهلى صراحة عامل موسم خيالى ، بينه وبين منافسيه فى كل أوجه التنافس فارق خيالى سواء فى عدد الاهداف التى سجلها أو المباريات التى فاز بها أو حتى الاهداف التى سكنت شباكه ، حتى فى مباراة انبى التى لعبها بدون طابور الاصابات والغيابات أثبت أن الاهلى بمن حضر ، شكل الفرقة حلوة فى صلابة دفاعية رغم تغيير مراكز لاعبين كثيرون ، فرص بالجملة ضائعة ، صراحة شابووه لمجلس الخطيب على قرار اختيار موسيمانى ، القرار الجرىء ، الرجل لم ياخد وقت طويل وبدأت لمساته تظهر على الفريق"وأكمل شوبير:"الاهلى معذور فى تأخير اعلان إصابة محمد محمود ، الولد شكى من الام فى ركبته قالوله استحمل وخليك راجل ، نزل التمرين تانى صرخ سفروه المانيا الطبيب قال مش محتاج جراحة ، والايام أثبتت حاجته للجراحة وأجراها فى مستشفى بالمهندسين أول أمس وكان فى غرفة مجاورة لمحمد شوقى غريب نجم الانتاج الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى "ويضيف شوبير:"طبيب الاهلى دوره التشخيص وليس منطقى الهجوم عليه أبداً ، انصح الاهلى حينما يستعيد محمد محمود عافيته أن يتخذ قراره بسفره لألمانيا أو أسبانيا لان مشكلة الولد فى التأهيل فلازم يتأهل بره ويلعب مباريات ودية هناك ثم يعود ، ويقال أن الغياب هذه الفترة لن يكون طويلا قد يكون خمسة شهور ، يعنى مارس المقبل قد نراه فى الملعب ، المؤمن مصاب ومحمد محمود قوى وسيعود أقوى"وعن احصائيات الدوري قال شوبير :" عبد الله السعيد كان بإمكانه معادلة رقم أهداف الخطيب لولا انه اهدر ركلة الجزاء ، ولكن حتماً سوف يعادل رقم بيبو ، الزمالك أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء فى أخر 4 مواسم حصل على 44 ركلة سجل 30 بنجاح وأهدر 14 "

وعن أحمد فتحى علق شوبير:"غلق باب القيد يمنعه من الظهور مع الاهلى فى النهائى الافريقى حال صعود المارد الاحمر للمباراة النهائية بسبب لوائح القيد "

بيراميدز

وعن وليد ازارو قال شوبير:" الاهلى وافق على بيعه للإتفاق السعودى ورغم أن المقابل المادى قليل ولكن اللاعب مرتاح ومفيش فرق بين مصر والسعودية ، وللامانة أزارو من أفضل المهاجمين الذين لعبوا فى الاهلى وفى تاريخ الكرة المصرية بشكل عام.