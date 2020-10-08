شكرا لقرائتكم الزمالك ضد وادي دجلة .. ماذا يفعل الأبيض مع صافرة الصباحى قبل موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدير الحكم محمد الصباحى مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره وادى دجلة والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، ويبحث الزمالك عن الفوز من أجل الحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدورى، بينما يأمل دجلة فى الهروب من شبح الهبوط .

قام الصباحي بإدارة 19 مباراة للزمالك من قبل ، حيث فاز الأبيض في 12 وتعادل في 4 وخسر 3، لا سيما أنه أدار فى الموسم الحالى مباراة واحدة للقلعة البيضاء وخسرها الزمالك في الجولة السادسة من إنبي بهدفين مقابل هدف.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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يحتل فريق دجلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وامام عاشور للايقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن، امامهما احمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفي فتحي، وفي الهجوم كاسونجو.

ومن المتوقع أن يخوض وادى دجلة المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة أمام أسوان، وحقق الغزلان الفوز فيها بهدف دون رد، وجاء التشكيل كالتالى.. في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، عبد الله محمود، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، رجب عمران.