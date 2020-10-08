شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى مؤازرا محمد محمود: هترجع أحسن من الأول وأقوى زى ما عودتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى المتألق مؤخرا، على دعم زميله فى الفريق محمد محمود، عقب إجرائه جراحة فى غضروف الركبة، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب مرة أخرى، حيث نشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة لمحمد محمود، صحبها بتعليق: "إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، هترجع أقوى زى ما عودتنا، ألف سلامة عليك يا حبيبى".





وغادر محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، المستشفى، أمس الأربعاء، بعد إجراء جراحة فى غضروف الركبة، بعدما فشل فى علاج الآلام الشديدة التى عانى منها طوال الفترة الماضية بالمسكنات وبرامج التأهيل التى خضع لها، ومن المقرر أن يغيب محمد محمود ستة أشهر جديدة عن الملاعب.

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وأجرى محمد محمود جراحتين فى الرباط الصليبى بشكل متتالى منذ انضمامه للأهلى فى يناير 2019 قادماً من وادى دجلة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بقطع فى غضروف الركبة منذ عدة أسابيع ليغيب عن الملاعب ستة أشهر.

وشهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود، من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة وسافر اللاعب إلى المانيا للوقوف على حجم الإصابة وإجراء جراحة فى الركبة إذا استدعى الأمر ذلك لكن الأطباء فى ألمانيا أكدوا للاعب أنه لا يُعانى من أى إصابات فى الركبة ولا يوجد قطع فى الغضروف كما اثبتت الأشعة التى أجراها فى القاهرة.

وعاد محمد محمود للقاهرة وخاض تدريبات تأهيلية لعدة أيام وبدأ المشاركة فى تدريبات الكرة لكنه كان يشعر بآلام شديدة فى الركبة بمجرد المشاركة فى هذه التدريبات وبعدما استمرت هذه الآلام طويلاً لم يجد مسئولو الأهلى أمامهم سوى إجراء جراحة غضروف الركبة للاعب وتم إجراءها منذ ساعات لدى الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة.