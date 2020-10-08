شكرا لقرائتكم خبر عن الأوغندى أوكوى يعود للاتحاد السكندرى بعد غياب 7 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأوغندى إيمانويل أوكوى، مهاجم الاتحاد السكندرى، مطار القاهرة قادما من بلاده بعد فترة غياب استمرت أكثر من 7 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الدورى الممتاز وبعدها سافر إلى بلاده وظل عالقاً هناك وفشل فى العودة بسبب ظروف الطيران فى بلاده حتي تحسنت الأوضاع هناك ونجح فى العودة,

وسيخضع الأوغندى إيمانويل أوكوى لمسحة طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على سلامته من فيروس كورنا قبل مشاركته فى تدريبات زعيم الثغر ثم المباريات المتبقية للفريق فى الدورى وكأس مصر.

وكان فى استقبال اللاعب فى مطار القاهرة اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة الذى نجح فى إنهاء الإجراءات الخاصة باللاعب.

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اوكوى من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفني وغيابه مؤثر فنيا خاصة فى ظل ضغط المباريات التى عاني منها زعيم الثغر بسبب رغبة اتحاد الكرة فى إنهاء الدورى استعدادا لبدء الموسم الجديد.



مهاجم الإتحاد الأوغندى 2



مهاجم الإتحاد الأوغندى 3



مهاجم الإتحاد الأوغندى

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بصحة المفاوضات التي دخلها زعيم الثغر للحصول على خدمات أحمد الشيخ جناح الأهلي ، موضحاً خلال تصريحات تلفزيونية مع إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورتس 2 إنه قام بالحديث المباشر مع أحمد الشيخ للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل لكن الأمر لن يحسم الا بعد الجلسة التي ستجمع مجلس إدارة النادي الأهلي مع المدرب الجديد بيتسو موسيماني لحسم اللاعبين المعارين والراحلين بنهاية الموسم.