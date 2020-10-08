شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يشارك فى مران الأهلي الجماعى.. وبادجي يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

واشتكى الشيخ من إجهاد عضلي، وخاض برنامجا علاجيا وتأهيليا، وخضع لفحص طبى قبل انطلاق المران اليوم؛ للتأكد من جاهزيته، فيما واصل أليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص به؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعي.

وأدى بادجى جلسة فى «الجيم» وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذى يقوم بتنفيذه على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

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واشتكى بادجى من إصابة فى كاحل القدم، أبعدته عن مباراة أنبى أمس، الأربعاء، بالدورى والتى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، ويقوم اللاعب بتنفيذ برنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادي.

وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران فى بداية التحضير لمواجهة بيراميدز والتى تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى لصالحه مؤخراً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

واستأنف الأهلى مرانه صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز، بعدما حقق فوزاً كبيراً على أنبى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى التى حمسها الأهلى لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدورى والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلى مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاى (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلى إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدورى فيما توقف رصيد أنبى عند 45 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.