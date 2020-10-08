شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعديل فترة القيد بسبب فتحى وحازم بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اتجاها قويا لتعديل فترة القيد وترحيلها 48 ساعة لتدعيم الأهلى والزمالك حال وصولهما لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل.

يأتى موقف اللجنة الخماسية من أجل استمرار أحمد فتحي مع الأهلي، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى وأعلن توقيعه على عقد مع بيراميدز، ما يعنى أنه حال إغلاق فترة القيد الأولى يوم 4 نوفمبر سيكون فتحى خارج الأهلي قبل النهائى بـ 48 ساعة، وهو ما ينطبق على حازم إمام لاعب الزمالك الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى ولم يتم توثيق عقده مع النادى، ما يعنى حاجة الفريق لقيده بالعقد الجديد مع بداية فترة القيد الثانية.

وكان اتحاد الكرة قد حدد يوم 4 نوفمبر آخر موعد لقيد الأندية للقائمة الأولى استعداداً للموسم الجديد، وبالتالى فى حال تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا سيتم منع أحمد فتحى من المشاركة لأنه وقتها سيكون لاعباً فى صفوف فريق بيراميدز، ونفس الأمر لحازم إمام لاعب الزمالك والذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجارى.

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وأوضح المصدر أن الأقرب هو تعديل المواعيد الخاصة بالقيد وترحيلها لتنتهي يوم 7 نوفمبر بدلا من 4 نوفمبر من أجل مصلحة الناديين الأهلي والزمالك، خاصة أنهما يمثلان مصر فى بطولة دولية وسيتم الانتظار أو وضع شرط بتعديل قترة القيد فى حال وصول أى من الفريقين لنهائي دوري الأبطال.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر فى لقاء الذهاب بالمغرب والعودة 23 من نفس الشهر، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربى يوم 18 والعودة 24 أكتوبر الجاري والنهائى 6 نوفمبر.