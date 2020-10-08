شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يعترف بحاجة الإسماعيلى للوقت للتحسن ويكشف شيئا وحيدا يشغله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم نؤد مباراة جيدة ولكن حققنا المطلوب وهو المكسب، حاربنا واجتهدنا من الناحية التكيكية والفنية.. هكذا بدأ البرازيلى ريكاردو المدير الفنى تصريحاته بعد فوز الدراويش على الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى الجولة الــ32 من عمر البطولة المحلية.

وقال ريكاردو، ”سعيد جدًا بتحقيق الانتصار، لا يشغلنى جماليات الأداء ولكنت ما يشغلنى هو الثلاث نقاط، الفريق يحتاج لوقت لكى تتحسن نواحيه الفنية والتكتيكية فى ظل ضيق الوقت بين المباريات".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، ”الإرهاق يؤثر علينا بشكل سلبى للغاية سنقاتل لتحقيق الانتصارات من أجل تحسين مركزنا بجدول مسابقة الدورى".

واختتم المدرب البرازيلى حديثه، ”لدينا مواجهة مرتقبة مع المصرى، سنلعب أمامهم بكل قوتنا سعيا لحصد الثلاث نقاط”.

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ويختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، استعداداته اليوم، الخميس، لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدورى العام، ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا لاعبا الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى بعد انتهاء إيقافهم، حيث غاب الثنائى عن مباراة الانتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى العام وفاز بها الدراويش بهدف دون رد سجله عمر الوحش ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدوري، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث توجه للأسكندرية مباشرة لمواجهة المصرى.

وتعرض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لجزع فى الكاحل والتى على اثرها تم استبداله خلال مواجهة الإنتاج الحربى، كما تعرض محمد صادق جناح الفريق لإجهاد شديد فى العضلة الخلفية، فيما أصيب وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق بخلع فى الترقوة.

وتأكد غياب محمد صادق ومحمد هاشم ثنائى الفريق عن مواجهة المصرى البورسعيدى يأتى ذلك بعد حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بانتصار الفريق بهدف مقابل لا شىء.