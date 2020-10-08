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الأهلي يجرى مسحة طبية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسحة طبية، صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفنى المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبى الذى يؤكد ضرورة إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع .

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة موسيمانى، ملف مباراة إنبى التى أقيمت أمس الأربعاء فى الدورى، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وبدأ التركيز فى مباراة بيراميدز المهمة الأحد المقبل فى الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدورى والتى ستقام الأحد المقبل، ويستعد الأهلى لاستعادة بعض لاعبيه الذين غابوا عن لقاء إنبى فى مباراة بيراميدز حيث خسر الأحمر جهود 9 لاعبين أمام الفريق البترولى، وهم: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولى وأحمد الشيخ ومحمد الشناوى ورامى ربيعة وآليو بادجى وجيرالدو كما غاب الدولى التونسى على معلول لتواجده فى بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

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